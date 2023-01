Paul Mescal é o eleito do realizador Ridley Scott e está em negociações para ser o protagonista da sequela de "Gladiador".

A notícia foi avançada em exclusivo pelo Deadline esta sexta-feira e confirmada entretanto por outros meios da imprensa especializada norte-americana.

Segundo várias fontes, deverá arrancar já em maio na cidade em Uarzazate, uma cidade do sul de Marrocos, a rodagem da continuação do épico que ganhou cinco Óscares em 2000, incluindo os de Melhor Filme e Ator para Russell Crowe.

Além de Ridley Scott, regressam do primeiro filme Janty Yates, que criou o guarda-roupa que ganhou uma das estatuetas douradas, e Arthur Max, um dos responsáveis pela direção artística que recriou a Roma antiga na ilha de Malta, onde a rodagem arrancou faz este mês 24 anos.

A festejar 27 anos a 2 de fevereiro, o ator irlandês foi revelado pela minissérie "Normal People", um grande sucesso lançado durante as primeiras da pandemia em 2020.

Após um papel secundário em "A Filha Perdida" em 2021, conquistou mais visibilidade no ano passado com "God's Creatures" e principalmente pela interpretação de um jovem pai em "Aftersun", que chega este mês aos cinemas portugueses e o colocou na linha da frente para os Óscares, cujas nomeações serão anunciadas no dia 24.

Paul Mescal não vai ser Maximus, o papel de Russell Crowe: a nova história centra-se em Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix), que o general que se tornou escravo e depois gladiador salvou ao mesmo tempo que vingou a sua família no Coliseu de Roma no final do filme.

Há muitos anos que se fala de um novo filme "Gladiador", mas as primeiras notícias de que Ridley Scott e a sua produtora estavam "ativamente" a tentar avançar são do outono de 2018.

Em setembro de 2022, Ridley Scott, de 85 anos, declarou que o argumento da sequela estava a ser escrito e seria o seu próximo projeto após acabar "Napoleon", um 'biopic' sobre a vida de Napoleão Bonaparte, interpretado precisamente por Joaquin Phoenix.

Segundo o Deadline, assim que isso foi anunciado, "todos os atores de Hollywood que encaixavam no perfil começaram a perseguir o cobiçado papel" ou não tivesse Maximus sido o momento de viragem na carreira de Crowe, que além de ganhar o Óscar, se tornou um dos mais cobiçados na indústria durante vários anos.

Embora Scott se tenha encontrado com vários atores após receber a versão final do argumento em novembro, Mescal foi um dos primeiros e quem acompanhou o processo disse ao Deadline que se tornou claro para todos os que estavam envolvidos que sempre foi o preferido do realizador após "uma reunião fantástica".