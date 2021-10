A série de filmes "Halloween", iniciada nos anos 1970 por John Carpenter e Debra Hill, é um momento importante na carreira de Jamie Lee Curtis e do género terror.

O primeiro filme, de 1978, que em Portugal se chamou "O Regresso do Mal", e o papel de Laurie Strode, catapultaram-na para a fama e praticamente a transformaram na "rainha do terror".

Mas a rainha, que regressou em grande forma com novo "Halloween" em 2018, quer estar o mais longe possível.

"Não iria ver um filme de terror nem que me pagassem. E digo isto com todas as pessoas da [distribuidora] Universal a ficarem 'Oh, meu deus, ela acabou de dizer isso?'. Não sou uma fã do género", admitiu à revista britânica SFX enquanto falava do mais recente filme, "Halloween Mata".

"Não gosto de ficar com medo. Talvez seja a razão para ser boa nisso. Talvez tenham encontrado uma atriz que mais ou menos detesta a violência e o suspense, o drama, o rastejar e as coisas a saltarem. Talvez tenham encontrado a atriz perfeita porque não gosto [do género].

"Halloween Mata" chega aos cinemas a 21 de outubro, numa altura em que o realizador David Gordon Green tem em marcha a conclusão, "Halloween Ends", novamente com Jamie Lee Curtis, Nick Castle e Judy Greer.

VEJA O TRAILER.