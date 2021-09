Com estreia inicial prevista para junho de 2020 (após um primeiro adiamento de quase um ano para melhorar as sequências aéreas), “Top Gun: Maverick”, a sequela do clássico dos anos 80 “Top Gun – Ases Indomáveis”, foi um dos muitos filmes de Hollywood que viu a sua estreia ser reagendada devido à pandemia de COVID-19. A primeira data foi dezembro de 2020, que depois passou para julho de 2021 e a seguir para novembro de 2021.

Com os casos de COVID-19 ainda muito altos nos EUA, a Paramount optou agora por novo adiamento do filme, agora para 27 de maio de 2022, a data de estreia de “Mission: Impossible 7”, que por sua vez passará agora a estrear a 30 de setembro de 2022.

Outro título da Paramount, “Jackass Forever”, também foi adiado de 22 de outubro de 2021 para 4 de fevereiro de 2022.

“Top Gun: Maverick” é realizado por Joseph Kosinski e protagonizado por Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly e Jon Hamm (com Val Kilmer a regressar ao papel que teve no primeiro filme), e “Mission: Impossible 7” volta a ser assinado por Christopher McQuarrie e a contar com o elenco habitual de Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Ving Rhames.

Entretanto, a Sony acaba também de adiar “Ghostbusters: Afterlife”, mas por apenas uma semana, de 11 para 19 de novembro de 2021, para ocupar o lugar deixado vago por “Top Gun: Maverick”.