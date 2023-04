Steven Spielberg diz que foi um erro ter mexido no filme "E.T. - O Extra-Terrestre" para apagar as armas dos agentes que perseguiam as crianças.

Para o relançamento nos cinemas do 20.º aniversário em 2002, efeitos digitais colocaram 'walkie-talkies' nas mãos dos agentes, uma decisão que causou grande polémica junto dos fãs.

"Isso foi um erro. Nunca deveria ter feito isso. 'E.T.' é um produto da sua era. Nenhum filme deveria ser corrigido com base nas lentes da modernidade, seja de forma voluntária ou forçada", disse o famoso realizador durante uma 'master class' ligada ao evento "Time 100" da revista norte-americana, em que é um dos homenageados.

"'E.T.' foi um filme que me deixou sensível ao facto de que os agentes federais estavam a abordar crianças com armas de fogo expostas e pensei em trocá-las por 'walkie-talkies'. Os anos se passaram e mudei os meus próprios pontos de vista. Nunca deveria ter mexido nos arquivos do meu próprio trabalho e não recomendo isso a ninguém", reforçou.

"Todos os nossos filmes são como marcadores temporais da época que os fizemos, como o mundo era e o que ele estava a receber quando contámos essas histórias. Realmente arrependo-me de fazer isso", completou.

Note-se que as armas voltaram a ser colocadas para o relançamento dos 30 anos em 2012, quando o realizador disse que percebeu "que o que tinha feito era roubar as pessoas que adoram 'E.T.' das suas memórias de ‘E.T.'".