Após gastar 200 milhões de dólares para ficar com "The Gray Man", o novo projeto dos irmãos Joe e Anthony Russo com Ryan Gosling e Chris Evans, a Netflix volta a provar que tem bolsos bem fundos e recheados de dinheiro para competir com outros estúdios de Hollywood.

Num acordo que, avança a imprensa especializada, rivaliza com os 120 milhões que a Apple vai pagar por "Emancipation", com Will Smith, a plataforma ganhou um leilão intenso em Hollywood para ficar com "Leave The World Behind", que vai juntar Denzel Washington e Julia Roberts.

O projeto será um reencontro para os dois atores, que trabalharam juntos em "O Dossier Pelicano" em 1993 e há muito tempo que diziam querer repetir a experiência.