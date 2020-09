Projeto do ator com o realizador Antoine Fuqua "The Guilty" avançou rapidamente em Hollywood.

A Netflix fechou por 30 milhões de dólares [25,73 milhões de euros] o acordo para ficar com os direitos mundiais de "The Guilty" [O Culpado], que terá como protagonista Jake Gyllenhaal. O estúdio não perdeu tempo: notícias do projeto ser apresentado em Hollywood a potenciais compradores surgiram na semana passada na imprensa especializada. O projeto será um reencontro do ator com o realizador Antoine Fuqua, que colaboraram num filme de 2015 sobre o mundo do boxe, "Southpaw - Coração de Aço". Com rodagem prevista para novembro em Los Angeles, "The Guilty" será uma nova versão de um filme dinamarquês que chegou ao grupo dos nove pré-nomeados ao Óscar de Melhor Filme Internacional em 2018, embora não tenha sido um dos finalistas. Estreado em Portugal precisamente com o título "O Culpado", a história decorria num único dia e praticamente num único cenário, à volta de um operador de central de emergências e ex-polícia que atendia a chamada de uma mulher raptada. Quando o telefonema era subitamente interrompido, começava a busca pela mulher e do seu sequestrador, mas o operador acabava por perceber que nem tudo é o que parecia e para chegar à verdade também teria de confrontar os fantasmas das suas ações no passado. A adaptação para a versão americana foi escrita por Nic Pizzolatto, criador da série "True Detective".