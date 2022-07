Netflix vai criar uma saga à volta de "The Gray Man: O Agente Oculto", o seu filme mais caro de sempre.

Esta terça-feira, o estúdio anunciou os planos para fazer dois filmes, uma sequela e uma prequela.

Após o primeiro filme com orçamento de 200 milhões de dólares à volta da perseguição entre dois assassinos profissionais e antigos colegas na CIA, Ryan Gosling e os realizadores Joe e Anthony Russo vão regressar para a sequela, cujo argumento já está a ser escrito.

"A reação do público a ‘The Gray Man’ não foi menos do que fenomenal. Estamos muito gratos pelo entusiasmo que os fãs de todo o mundo tiveram por este filme. Com tantas personagens incríveis no filme, sempre tivemos a intenção de que 'The Gray Man' fizesse parte de um universo expandido, e estamos emocionados que a Netflix esteja a anunciar uma sequela com o Ryan, bem como um segundo argumento sobre o qual estamos entusiasmados por falar em breve", dizem os irmãos Russo no comunicado oficial.

A prequela tem Paul Wernick e Rhett Reese como argumentistas, a dupla de "Deadpool", e irá focar-se "num elemento diferente dentro do universo de 'The Gray Man'".

Apesar dos detalhes deste segundo projeto estarem a ser mantidos em segredo, antes do lançamento de "The Gray Man" circulou o rumor de que existia a possibilidade de fazer uma prequela centrada no assassino psicopata interpretado por Chris Evans.

A Netflix irá divulgar esta semana os primeiros números de audiências, mas já avançou que o filme foi o mais visto em 92 mercados.

"The Gray Man" é o primeiro de nove livros de Mark Greaney, também conhecido por ter continuado a saga literária "Jack Ryan", de Tom Clancy.