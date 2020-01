Ainda é indicado que "Klaus", nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação", teve mais de 40 milhões, mas omitem-se as audiências de outros títulos na corrida às estatuetas como "O Irlandês", "Marriage Story" e "Dois Papas", referindo-se apenas que "também foram muito populares junto dos nossos subscritores".

Nas séries originais, "The Witcher", com 76 milhões de visualizações nos primeiros 28 dias, passa a ser um recorde para a primeira temporada.

A segunda temporada de "You" chegou a 54 milhões e a terceira de "The Crown" a mais de 21 milhões, um aumento de 40% em relação à anterior. Mais de 73 milhões viram toda a série sobre a família real britânica desde o lançamento.

The Witcher

Em defesa da alteração do sistema de medição, a Netflix refere que está a trabalhar "na melhor forma de partilhar destaques de conteúdo que demonstram popularidade" e sustenta que os 70% exigidos para um episódio ou um filme completo ser considerado um visionamento fazem "menos sentido" por causa dos conteúdos com durações tão diferentes.

São dados como exemplos os curtos episódios da série "Special" à volta de 15 minutos) e filmes longos como "Emboscada Final" (com 132).

Com o novo sistema, a empresa defende que programas curtos e longos passam a ser tratados de forma igual e que os dois minutos são tempo suficiente para manifestar a intenção de ver o conteúdo.

Vai ainda mais longe, alinhando a prática com as da BBC iPlayer, do jornal New York Times e do YouTube, o que já motivou críticas: o Collider diz que a Netflix "basicamente está a contar quem assiste aos seus filmes e séries menos como audiências de bilheteira ou TV e mais como conteúdo da Internet".