Não é só nos Óscares: a Netflix também mostrou o seu poder no palmarés da 42.ª edição dos Golden Raspberry Awards, os prémios que distinguem os piores no cinema.

"Diana: O Musical" foi o grande "vencedor" nos prémios que ninguém quer receber popularmente conhecidos por Razzies, confirmou a organização em comunicado enviado ao SAPO MAG.

A versão filmada para a Netflix do grande falhanço da Broadway ganhou em cinco dos nove categorias em que concorria: Pior Filme de 2021, Atriz (Jeanna deWaal), Atriz Secundária (Judy Kaye), Realização (Christopher Ashley) e Argumento.

"Space Jam: Uma Nova Era", descrito pelos Razzies como "mais de um 'remake' do que uma sequela" e um "anúncio publicitário de 115 minutos de todas as coisas WarnerMedia", recebeu três prémios: Pior Ator para LeBron James, Combinação ("LeBron James & e qualquer personagem de desenho animado, ou produto Time-Warner, que ele dribla") e Remake/Exploração/Sequela.

Houve ainda o prémio de Pior Ator Secundário pela "interpretação controversa" (segundo os Razzies) de Jared Leto em "Casa Gucci", praticamente oito anos após ter ganho o Óscar na mesma categoria com "O Clube de Dallas".

Na categoria especial "Pior interpretação de Bruce Willis num filme de 2021", o vencedor foi Bruce Willis: o prolífico ator tinha oito filmes na corrida e "Cosmic Sin" foi eleito o pior de todos.

Bruce Willis em "Cosmic Sin"

Will Smith teve direito a um Prémio de Redenção que não fora anunciado anteriormente pela organização: o antigo vencedor de quatro Razzies é elogiado pela interpretação em "King Richard: Para Além do Jogo", com a qual o ator também deve ganhar um Óscar este domingo.

Nomeações e vencedores dos Razzies são votadas pela internet por 1128 membros distribuídos por 49 Estados americanos e mais de 20 países estrangeiros, entre cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana.

Os prémios foram entregues pela primeira vez em 1981 num cinema de Los Angeles, após uma ideia de veteranos da indústria e estudantes de cinema da Universidade da Califórnia, que escolheram a framboesa como símbolo de troça.

LISTA DE PREMIADOS

PIOR FILME

"Diana: O Musical" (a versão Netflix)

"Infinite"

"Karen"

"A Mulher à Janela"

"Space Jam: Uma Nova Era"

PIOR ATRIZ

Amy Adams ("A Mulher à Janela")

Jeanna de Waal ("Diana: O Musical")

Megan Fox ("Meia-Noite em Switchgrass")

Taryn Manning ("Karen")

Ruby Rose ("Vanquish")

PIOR ATOR

Scott Eastwood ("Dangerous")

Roe Hartrampf ("Diana: O Musical")

LeBron James ("Space Jam: Uma Nova Era")

Ben Platt ("Dear Evan Hansen")

Mark Wahlberg ("Infinite")

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Amy Adams ("Dear Evan Hansen")

Sophie Cookson ("Infinite")

Erin Davie ("Diana: O Musical")

Judy Kaye (tanto COMO a Rainha Isabel II & Barbara Cartland) ("Diana: O Musical")

Taryn Manning ("Every Last One of Them")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Ben Affleck ("O Último Duelo")

Nick Cannon ("The Misfits")

Mel Gibson ("Dangerous")

Gareth Keegan ("Diana: O Musical")

Jared Leto ("Casa Gucci")

PIOR INTERPRETAÇÃO DE BRUCE WILLIS NUM FILME DE 2021 (categoria especial)

Bruce Willis ("American Siege")

Bruce Willis ("Apex")

Bruce Willis ("Cosmic Sin")

Bruce Willis ("Deadlock")

Bruce Willis ("Fortress")

Bruce Willis ("Meia-Noite em Switchgrass")

Bruce Willis ("Sem Hora Marcada")

Bruce Willis ("Survive the Game")

PIOR COMBINAÇÃO

"Diana: O Musical": qualquer membro desajeitado do elenco & qualquer número musical fraco lírico (ou coreografado);

"Space Jam: Uma Nova Era": LeBron James & e qualquer personagem de desenho animado (ou produto Time-Warner) que ele dribla;

"Casa Gucci": Jared Leto & SEJA o seu rosto de látex de 7,8 quilos, as suas roupas peculiares ou o seu sotaque ridículo;

"Dear Evan Hansen": Ben Platt & qualquer outra personagem que atue como se fosse normal Platt cantar 24 horas por dia, sete dias para semana;

"Tom & Jerry": Tom & Jerry (também conhecidos por Itchy & Scratchy);

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

"Karen" (nova versão inadvertida de Cruella deVil)

"Space Jam: Uma Nova Era"

"Tom & Jerry"

"Twist" (nova versão rap de "Oliver Twist")

"A Mulher à Janela" (exploração de "Janela Indiscreta")

PIOR REALIZAÇÃO

Christopher Ashley ("Diana: O Musical")

Stephen Chbosky ("Dear Evan Hansen")

'Coke' Daniels ("Karen")

Renny Harlin ("The Misfits")

Joe Wright ("A Mulher à Janela")

PIOR ARGUMENTO

"Diana: O Musical"

"Karen"

"The Misfits"

"A Mulher à Janela"

"Twist"