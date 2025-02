A Netflix vai fazer um investimento de mil milhões de dólares (960 milhões de euros, à cotação do dia) ao longo de quatro anos na produção de filmes e séries no México, uma reação aos esforços do governo para atrair investimentos perante as ameaças tarifárias dos EUA.

Ted Sarandos, copresidente-executivo da plataforma de streaming, fez o anúncio em conferência de imprensa na quinta-feira ao ao lado da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que saudou o plano como uma vitória para a segunda maior economia da América Latina.

Sarandos disse que o México – que abriga a sede latino-americana da Netflix – é uma parte “muito importante” e crescente das operações regionais e globais da empresa.

“Presidente Sheinbaum, esperamos trabalhar consigo e as suas muitas equipas dentro do governo, não apenas para fazer crescer a economia e criar oportunidades, mas também para trazer mais desta bela e rica cultura e herança mexicana ao mundo”, referiu.

Ted Sarandos com Claudia Sheinbaum, presidente do México

Sarandos destacou o sucesso de produções anteriores no México, como "Roma", de Alfonso Cuarón, vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional de 2018.

“Ao longo dos anos, trabalhámos com centenas de criadores mexicanos em centenas de histórias e filmes que conquistaram o coração do público mexicano”, salientou.

"Ser local é muito importante para nós. É por isso que todas as nossas séries e todos os filmes que fazemos no México são feitos em parceria com produtoras locais. Cada um deles", acrescentou.

"Isso significa que estamos a investir na comunidade criativa, ajudando pessoas talentosas a encontrarem a sua vocação na nossa indústria, mas também estamos a ajudar pessoas noutras indústrias. Esta tem sido muito positiva para a restauração, para os hotéis, para os transportes e também para as fábricas."

Ele disse que a recente produção do filme "Pedro Páramo" contribuiu com 18 milhões de dólares para a economia mexicana e deu trabalho a milhares de pessoas.

México vibrante e próspero

O anúncio surge dias após Sheinbaum ter saudado os investimentos planeados pelo maior banco espanhol, o Santander, totalizando mais de 2 mil milhões de dólares ao longo de três anos (1,91 milhões de euros).

No mês passado, Sheinbaum apresentou um plano que visa transformar o México na décima maior economia do mundo, com um objetivo ambicioso de atrair 277 mil milhões de dólares em investimentos.

O seu governo está a tentar evitar as tarifas abrangentes de 25% ameaçadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, aumentando a cooperação na luta contra os fluxos ilegais de drogas e migrantes.

Sarandos disse que o investimento da Netflix “ajudaria a fazer crescer a indústria audiovisual, criando empregos e oportunidades em todo o país”.

“Presidente Sheinbaum, na Netflix partilhamos a sua visão de um México vibrante e próspero, cheio de crescimento e oportunidades, e também queremos desempenhar um papel nessa história”, salientou.

No que poderá ter sido uma referência ao slogan de Trump "Make America Great Again", Sheinbaum saudou o investimento, dizendo: “O México é tão grande que decidiram investir aqui”.

A política destacou os seus esforços no anterior cargo como presidente da câmara da Cidade do México para facilitar o trabalho de produtoras como a Netflix na capital.