A Netflix, que celebra uma década desde a sua chegada a Espanha, reforçou o seu compromisso com a indústria audiovisual local num evento que contou com a presença do Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, e do Ministro da Transformação Digital e da Função Pública, Óscar López.

"Vir a Espanha é sempre emocionante, mas esta viagem é particularmente especial — porque este ano a Netflix celebra o seu 10.º aniversário em Espanha. Ao longo da última década, fizemos uma jornada incrível ao lado de todos vós. Juntos, trouxemos séries e filmes locais aos nossos membros aqui e em todo o mundo. Mais de 1000 títulos espanhóis desde 2017", destacou Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, no evento que decorreu no centro de produção que a Netflix abriu em Tres Cantos (Madrid) em 2019, sendo atualmente a sua maior instalação de filmagens na União Europeia.

Ao longo de 10 anos, o serviço de streaming filmou em mais de "200 cidades e vilas, em todas as comunidades autónomas de Espanha". "E ainda não ficámos sem locais incríveis para filmar. Isto trouxe para o ecrã todas as diferentes faces de Espanha. Gerou benefícios económicos reais em comunidades por todo o país. E ajudou a criar mais de 20 mil empregos no sector audiovisual espanhol", destacou.

"La Casa de Papel", "Elite" - a série internacional da Netflix com mais temporadas - "Sociedade da Neve", "Berlim", "Valéria", "Alta Mar", "Machos Alfa", "O Jardineiro", "Respira", "Smiley" ou "As Telefonistas" foram algumas das séries espanholas que conquistaram os espectadores de todo o mundo.

"Só no ano passado, os títulos espanhóis geraram mais de 5 mil milhões de horas de visualização na Netflix. As máscaras de Dalí, os macacões vermelhos, Bella Ciao — tornaram-se todos elementos instantaneamente reconhecíveis da cultura global", frisou Ted Sarandos.

Para o co-CEO da Netflix, "a razão pela qual estes filmes e séries têm tanto impacto é clara": "São todos, à sua maneira, autenticamente espanhóis. Feitos em Espanha por produtores espanhóis, criadores espanhóis, elencos espanhóis, equipas técnicas espanholas. E todos feitos a pensar no público espanhol".

No evento, Ted Sarandos, anunciou um investimento de mais de mil milhões de euros em Espanha entre 2025 e 2028. "Mas depois de 10 anos fantásticos, queremos reforçar ainda mais o nosso compromisso a longo prazo com Espanha", adiantou.

"Com este investimento, poderemos contribuir ainda mais para a economia espanhola. Criar mais empregos espanhóis. Contar mais grandes histórias feitas em Espanha. Apoiar a próxima geração de talentos criativos aqui em Espanha. Este investimento não seria possível sem o apoio de muitas, muitas pessoas", frisou.