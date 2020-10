Nicole Kidman esteve na corrida ao papel que acabaria por ir para Julia Roberts em "Notting Hill".

A revelação surgiu numa conversa com Hugh Grant, precisamente a estrela da famosa comédia romântica de 1999, a propósito de nunca terem trabalhado juntos antes da recente minissérie "The Undoing", apesar de se terem conhecido num jantar quando ainda não tinham 30 anos.

A atriz contou que esteve muito interessada no papel de Anna Scott, a "estrela de cinema mais famosa do mundo", que um dia entrava na livraria de William Thacker no famoso bairro londrino.

Julia Roberts tinha uma grande vantagem: era mesmo a estrela de cinema mais famosa do mundo.

Na conversa registada pela revista Marie Claire, Nicole Kidman reconhece a diferença de estatuto entre as duas naquela época, mas acrescenta uma nota de modéstia: "Queria muito o papel que a Julia Roberts fez em 'Notting Hill'. Mas não era suficientemente conhecida e não tinha talento suficiente".

Nicole Kidman revelou que também existiu a possibilidade de ter um pequeno papel noutro filme famoso com Hugh Grant, "O Amor Acontece", mas foi mais vaga nos pormenores.

Com seis episódios, "The Undoing" pode ser vista todas as semanas na plataforma HBO a partir de 25 de outubro.