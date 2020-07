O projeto é um sonho antigo do ator, que está comprometido com a personagem no cinema desde... 2008.

Para Noah Centineo, "Black Adam" será mais um degrau importante na ascensão em Hollywood, após se ter tornado uma sensação graças às comédias românticas da Netflix "To All The Boys I’ve Loved Before", "Sierra Burgess Is a Loser" e "The Perfect Date".

O ator de 24 anos também deverá ser o He-Man para a grande produção da Sony e da Mattel Films "Masters of the Universe".

"Black Adam" será um "spinoff" de "Shazam!": a personagem não aparecia, mas é mencionada quando o Feiticeiro diz ter escolhido um "campeão" digno de receber os seus poderes há milhares de anos e acabou por causar morte e destruição, acabando por libertar os Sete Pecados Mortais.

O espanhol Jaume Collet-Serra será o realizador, mas não é claro quando vai arrancar a rodagem: estava marcada para arrancar em julho antes da incerteza por causa da COVID-19. A estreia nos cinemas mantém-se para 22 de dezembro de 2021.