"Nomadland - Sobreviver na América" foi o vencedor do Óscar de Melhor filme na cerimónia dos Óscares mais estranha em 93 anos de prémios.

O filme protagonizado por Frances McDdormand, conta a história de uma mulher que viaja pela América como nómada, vivendo numa caravana, trabalhando em empregos temporários e sobrevivendo na estrada, na sequência de uma crise económica. Embora o filme seja uma ficção, assenta em testemunhos reais de norte-americanos que vivem na estrada, sempre em trânsito, numa comunidade nómada mais envelhecida e nas margens da sociedade.

Num palmarés muito repartido, o filme acabou por receber apenas mais uma estatueta, mas fez história: Chloé Zhao tornou-se a segunda mulher e a primeira de origem asiática a ganhar o Óscar de Melhor Realização (sucedendo a Kathryn Bigelow por "Estado de Guerra"... em 2009).

Explicando o que a levou à história de "Nomadland", durante uma parte do seu discurso a cineasta regressou à sua infância na China, recordando um jogo com o pai para memorizar poemas e textos clássicos e um dos que se destacou que explica o que a levou à história de "Nomadland": "Ao nascer, as pessoas não inerentemente boas. Estas palavras tiveram um impacto tão grande em mim quando era pequena. Ainda hoje, acredito verdadeiramente nelas. Mesmo que pareça que o posto é verdade, sempre encontrei bondade nas pessoas que conheci à volta do mundo".

Numa cerimónia marcada distanciamento social na Union Station de Los Angeles e, num esforço para evitar discursos por zoom, nomeados espalhados por Londres, Paris, Kilkenney (Irlanda), Praga, Roma, Estocolmo e Sydney, os produtores fizeram experiências, incluindo a deixar para último troféu não o de Melhor Filme, mas o de Melhor Ator.

Como esperado, Daniel Kaluuya conquistou o Óscar de Melhor Ator Secundário, pelo desempenho em "Judas and the Black Messiah", do líder dos Black Panther Fred Hampton, descrevendo no seu emocional discurso como foi inspirado pela sua personagem antes de deixar a mãe e irmã mortificadas em direto de Londres ao dizer que "temos de celebrar a vida" e recordar "é incrível, a minha mãe conheceu o meu pai, tiveram sexo, é espantoso. Percebem o que estou a dizer? Estou aqui!"

Mais circunspecta (por comparação) foi Youn Yuh-jung, que se tornou com "Minari" a primeira intérprete sul coreana a ganhar a estatueta dourada, como Atriz Secundária, que não se esqueceu de homenagear as outras nomeadas, destacando especificamente Glenn Close, que perdeu a estatueta pela oitava vez.

"Não acredito em competição. Somos as vencedoras por filmes diferentes, interpretámos personagens diferentes, portanto não podemos competir umas com as outras. Estou aqui porque tive um pouco de sorte, acho, tenho mais sorte do que vocês", comentou.

A abertura da cerimónia foi como um filme... em tom político

Cumprindo a promessa de ser um filme, a cerimónia abriu com um genérico enquanto um longo "travelling" acompanhava Regina King pela Union Station até ao palco, onde as primeiras palavras foram invulgares.

"Tenho de ser honesta, se as coisas tivessem sido diferentes esta semana passada em Minneapolis, podia ter trocado os meus saltos altos por botas [...] Sei que muitos de vocês querem pegar no vosso controlo remoto quando sentem que Hollywood vos está a pregar, mas como a mãe de um filho negro, seu o medo com que tantos vivem e nenhuma quantidade de fama ou dinheiro muda isso", referiu a atriz, recordando o veredito de culpado do assassinato de George Floyd contra Derek Chauvin.

A vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária (e realizadora de "Uma Noite em Miami...", um dos filmes nomeados) recordou as regras COVID-19 para a cerimónia, como todos terem sido testados mais do que uma vez, o público estar socialmente distante e, como na rodagem dos filmes, a máscara tinha de estar colocada quando as câmaras não estiverem a trabalhar, antes de anunciar o primeiro troféu da noite, entregue a a Emerald Fennell pelo Argumento Original de "Uma Miúda com Potencial".

Melhor Filme Internacional celebra a vida, mas ficou marcado pela tragédia

“Mais Uma Rodada” foi o esperado vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional, uma quarta estatueta para a Dinamarca que coloca o país ao lado de Espanha e Japão, e apenas atrás dos campeões Itália (14) e França (12).

O filme acompanha as consequências do pacto de quatro professores dinamarqueses cansados do mundo que passam os dias embriagados numa "experiência" pouco científica, mas o realizador Thomas Vinterberg fez um dos discursos mais emotivos da noite ao dedicar o Óscar à sua filha, que morreu num acidente aos 19 anos quando um condutor distraído foi contra o carro que era conduzido pela sua mãe.

"Queríamos fazer um filme que celebra a vida. Quatro dias na rodagem, o impossível aconteceu. Um acidente na auto-estrada levou embora a minha filha. Alguém a olhar para um telemóvel. Sinto saudades dela e amo-a. Acabámos por fazer este filme para ela como um monumento. Ida, é um milagre que acabou de acontecer e fazes parte desse milagre. Talvez estejas a mexer os cordelinhos em algum lugar, mas este é para ti", explicou.

O realizador acrescentou que a filha estava em África quando leu o argumento pela primeira vez e estava tão entusiasmado que queria fazer parte dele. Por isso, o plano passava por fazer o filme no seu liceu e ela e os seus amigos estarem em alguns dos papéis secundários como alunos.