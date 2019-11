"Bostofrio" estreou esta semana em Portugal (07/11) depois de ter sido lançado na edição do IndieLisboa do ano passado, percorrido um longo circuito de festivais e beneficiado do consenso da crítica portuguesa.

“Bostofrio, ou le Ciel Rejoint la Terre” mergulha nos segredos e subterfúgios de uma história familiar que revela muito da mentalidade de uma comunidade remota de Trás-os-Montes. Para lá ruma o muito urbano Paulo Carneiro, no seu “debut” cinematográfico, com uma câmara na mão e um grande ponto de interrogação na cabeça: que seria feito do seu avô paterno, incógnito na certidão de nascimento do seu pai?

No cinema documental, este tipo de procura pelas origens familiares pode ou não levar à uma resposta objetiva, mas em “Bostofrio” importa é aquilo que se encontra pelo caminho – especialmente quando, como diz o realizador ao SAPO Mag, “o entrevistador faz a pergunta ‘em negro’ e os entrevistados respondem ‘em cinzento’”.