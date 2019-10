Em vésperas de abertura do DocLisboa, a diretora Cíntia Gil disse à Lusa que a nova direção ficará com "um festival muito aberto a ideias e à experimentação".

"Eu diria que constrangimentos há poucos do ponto de vista artístico. Fica um festival muito definido naquilo que é o seu lugar político. É um festival que defende o cinema livre, que defende os realizadores e os produtores, que acredita que não há filmes que não possam ser mostrados às pessoas, contra qualquer tipo de censura", disse então Cíntia Gil, que dirigiu oito edições do DocLisboa.

A 17.ª edição do DocLisboa teve início no passado dia 17 e encerra hoje com a exibição de filmes como "Cão", da brasileira Camila Freitas, numa perspetiva atual do Movimento dos Sem Terra, "Sophia", documentário recém-terminado de Manuel Mozos, para o centenário da autora de "A Menina do Mar", e "Suzanne Daveau", perspetiva sobre a investigadora e "mulher aventureira", que atravessa o século XX português, dirigida por Luísa Homem.

Serão também exibidos os últimos filmes da retrospetiva dedicada à realizadora libanesa Jocelyne Saab, que, com a sua obra, estabeleceu um "mapa cinematográfico que se torna geográfico, orientado para o Mediterrâneo, mas também para Leste, para o Médio Oriente, até chegar ao Extremo Oriente, não deixando esquecer a localização asiática daquele Líbano cosmopolita e aberto que a guerra civil tentou fechar, num multiplicar de muros".

As sessões do DocLisboa têm lugar na Culturgest, no Cinema São Jorge e no Cinema Ideal, em Lisboa.

Os filmes “Santikhiri”, do tailandês Thunska Pansittivorakul, e “Viveiro”, do português Pedro Filipe Marques, venceram os principais prémios desta edição do festival.

“Santikhiri/Sonata” venceu o Grande Prémio da Competição Internacional e “Viveiro” conquistou o Prémio DocLisboa para Melhor Filme da Competição portuguesa.

O Prémio do Público foi para o documentário "Zé Pedro Rock’n’Roll", sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, dirigido por Diogo Varela Silva.