Mia Goth é a mais recente novidade no elenco da nova versão de "Blade", o filme da Marvel com o vencedor de dois Óscares Mahershala Ali como o caçador de vampiros.

Como acontece tantas vezes nas notícias relacionadas com a Marvel Studios, nada se sabe sobre qual o papel destinado à atriz britânica de 29 anos e também conhecida como a companheira de Shia LaBeouf.

Após a estreia no grande ecrã com nada mais nada menos do que "Ninfomaníaca", de Lars von Trier (2013), Mia Goth teve papéis secundários em filmes como a nova versão de "Suspiria", de Luca Guadagnino (2018), e "High Life", de Claire Denis, e "Emma", de Autumn de Wilde (2020).

No entanto, tem sido no género de terror que mais se tem destacado: "O Segredo de Marrowbone" (2017) e "Cura de Bem-Estar" (2017) antecederam o reconhecimento que chegou em 2022 com o protagonismo na saga realizada por Ti West, formada pelos filmes "X" e "Pearl", o segundo também como argumentista e que a colocou em destaque na temporada de prémios, embora não tenha chegado à nomeação para os Óscares.

Recentemente, arrancou a produção do terceiro e último filme, "Maxxxine".

Ainda no mesmo género, tem sido muito elogiada a presença em "Infinity Pool", de Branden Cronenberg, que teve antestreia mundial no Festival de Sundance em janeiro.

Segundo as notícias, a atriz também é a preferida de Guillermo Del Toro para o seu próximo filme, juntamente com Andrew Garfield e Oscar Isaac.

Já o caçador de vampiros Blade junta-se ao Universo Cinematográfico Marvel e será o filme que encerra a fase 5 do Universo Cinematográfico, depois da trilogia protagonizada por Wesley Snipes.

Depois da saída do primeiro realizador Bassam Tariq por "questão de agenda e argumento" e outros relatos de problemas nos bastidores, o filme, agora dirigido por Yann Demange, tem estreia prevista nos cinemas para 6 de setembro de 2024.