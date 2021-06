A rodagem começa em julho no Havai e agora "Aquaman 2" já tem um título oficial.

A continuação do maior sucesso comercial do Universo Cinematográfico DC Comics vai chamar-se "Aquaman And The Lost Kingdom" ["Aquaman e o Reino Perdido", em tradução literal].

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo realizador James Wan, que regressa do filme de 2018.

Pouco se sabe sobre o novo filme, mas além de Jason Momoa como o rei de Atlântida e Amber Heard como a guerreira Mera, regressam Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II.

A única novidade no elenco até agora conhecida é Pilou Asbaek, o ator dinamarquês conhecido pelas séries "Borgen" e "A Guerra dos Tronos".

A estreia de "Aquaman And The Lost Kingdom" nos cinemas está anunciada para 16 de dezembro de 2022.