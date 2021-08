O novo festival Sonica Ekrano – Cinema Documental e as Músicas das Margens acontece em setembro no Barreiro e na Baixa da Banheira, concelho da Moita, com uma programação que inclui 13 filmes, dos quais seis são estreias nacionais.

A OUT.RA – Associação Cultural, que organiza o festival, revela, num comunicado hoje divulgado, que a 1.ª edição do Sonica Ekrano irá realizar-se entre 09 e 18 de setembro.

De acordo com a OUT,RA, o festival “é dedicado a músicas, músicos, sons e movimentos nas margens da massificação e da popularidade, e pretende assegurar a existência de um espaço de oportunidade para assistir a obras cinematográficas às quais – mesmo na era das plataformas digitais – o acesso é limitado, num contributo mais em prol da inclusão audiovisual, atentando à diversidade geográfica e ao equilíbrio entre perspetivas históricas e narrativas contemporâneas”.

Na 1.ª edição do Sonica Ekrano serão apresentados 13 filmes, “entre eles seis estreias nacionais”, com Swans, Suzanne Ciani, Delia Derbyshire, Acid Mothers Temple, Conny Plank, Robbie Basho, Arvo Pärt, Gabriel Ferrandini e Adriana Sá a serem “alguns dos alvos da programação”.

Entre os filmes serem exibidos a organização destaca “Acid Mother Reynols: Live and Beyond”, de Alejandro Maly, “focado nos japoneses Acid Mothers Temple e nos argentinos Reynols que, em 2017, se juntaram em Buenos Aires para a gravação de um disco conjunto e um concerto”.

Entre os destaques consta também “Voice of the Eagle: The Enigma of Robbie Basho”, de Liam Barjer, e “The Albatross Around My Neck: Retracing Echoes of Loss Between Lucknow and Berlin”, de Markus Schlaffkre”, que apresenta Irfan Khan, “um dos mestres do sarod - instrumento de cordas ligado à música hindustani”.

Os destaques da organização vão ainda para “Crestone”, de Marnie Ellen Kertzler, “Extreme Nation”, de Roy Dipankar, e “Delia Derbshyre: The Myths and Legendary Tapes”, de Caroline Catz.

O programa do Sonica Ekrano inclui ainda outros dois documentários “que celebram e fazem uma justa homenagem à recente onda de redescoberta das mulheres pioneiras na música eletrónica”: “Sisters with Transistors”, de Lisa Rovner, e “Ciani: A Life in Waves”, de Brett Whitcomb.

Na programação, Portugal está representado por “SOA”, de Raquel Castro, “que resulta de uma investigação da realizadora sobre som e paisagens sonoras, sobre silêncio e ruído em todos os espectros sonoros e como e qual a relação com quem os ouve”, e “Caos e Afinidade”, de Pedro Gonçalves, “que neste primeiro filme mergulha no mundo da música improvisada em Portugal, tendo como epicentro o Bar Irreal, em Lisboa, e a participação de nomes como Gabriel Ferrandini, Adriana Sá, Carlos Zíngaro ou Luís Lopes”.

O programa do Sonica Ekrano fica completo com “Swans – Where Does a Body End?”, de Marco Porsia, “Conny Plank: The Potential of Noite”, de Reto Caduff e Stephan Plank, e “That Pärt Feeling: The Universe of Arvo Pärt”, de Paul Hegeman.

As sessões vão dividir-se entre o Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, de 09 a 12 de setembro, a Biblioteca Municipal do Barreiro, de 13 a 16 de setembro, e o Auditório Municipal Augusto Cabrita, nos dias 17 e 18 de setembro.

O programa completo do festival, organizado pela OU.TRA com cofinanciamento do Instituto do Cinema e Audiovisual, e em parceria com Municípios do Barreiro e da Moita, pode ser consultado em www.sonicaekrano.com.