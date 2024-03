"Profissão: Perigo" chega aos cinemas portugueses a 1 de maio e com um título oficial do Guiness World Records.

Numa sessão especial do filme em Los Angeles na quarta-feira, Ryan Gosling e Emily Blunt apresentaram ao duplo de carros Logan Holladay o certificado do recorde para o maior número de capotamentos num único carro, revelou um comunicado da Universal Studios.

A ação envolve um dispositivo debaixo do carro que é acionado quando este atinge uma determinada velocidade, impelindo-o para uma série de capotamentos.

No caso do novo filme, foram oito e meio, batendo um recorde que pertencia a Adam Kirley, que completou sete durante a rodagem de "007: Casino Royale", de 2006.

Emily Blunt, Ryan Gosling e Logan Holladay créditos: Alex J. Berliner/ABImages for Universal Pictures

“O capotamento é um clássico das cenas de ação e era obrigatório neste filme”, disse o realizador David Leitch, citado no comunicado.

"E como estávamos a fazer um filme que homenageia o trabalho dos duplos, não nos propusemos apenas concretizar o capotamento, mas bater recordes e fazer uma declaração. O Logan executou isso perfeitamente e mostrou porque ele é proeminente na comunidade nos duplos", acrescentou aquele que também foi um duplo antes de se lançar na carreira de realizador que inclui títulos fortes do cinema de ação como "Bullet Train", "Deadpool 2", "Atomic Blonde" e "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw".

Durante a sessão especial foi exibido um vídeo dos bastidores que revela a complexidade da cena.

VEJA O VÍDEO.

Ainda com Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Hannah Waddingham e Winston Duke, "Profissão: Perigo" é inspirado por uma série com o mesmo título ("The Fall Guy" no original) com Lee Majors exibida entre 1981 e 1986.

"Ele é duplo e, como todos os duplos, é explodido, baleado, envolvido em acidentes, arremessado por janelas e lançado das maiores alturas, tudo pela nossa diversão. E agora, recém-saído de um acidente que quase pôs fim à sua carreira, este herói de classe trabalhadora tem que encontrar uma estrela de cinema desaparecida, desvendar uma conspiração e tentar reconquistar o amor da sua vida, enquanto ainda faz o seu trabalho. O que pode dar certo?", resume a sinopse.

TRAILER.