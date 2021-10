O mais recente trabalho de Nanni Moretti, “Tre piani”, é o filme de abertura da 14.ª Festa do Cinema Italiano, que tem início em 2 de novembro no Cinema São Jorge, em Lisboa, anunciou hoje a organização.

“Tre piani”, adaptado do romance “Three Floors Up” do escritor israelita Eshkol Nevo, “conta a história de três famílias que vivem num prédio de três andares num bairro de Roma” e tem no elenco, entre outros, o próprio Nanni Moretti, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Margherita Buy.

“Durante 10 anos, as vidas de cada família são determinadas por eventos que obrigam as personagens a lidar com situações dolorosas, difíceis e inconformáveis. As escolhas que cada um faz vão determinar o curso da sua existência”, lê-se na sinopse do filme, apresentado este ano no Festival de Cinema de Cannes, em França, na seleção oficial.

Já a sessão de encerramento da Festa do Cinema Italiano em Lisboa, em 10 de novembro, “tem a particularidade de ser também a sessão de abertura do Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival”.