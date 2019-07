Nem Leonardo DiCaprio consegue tudo o que quer em Hollywood. Nem no filme "Era Uma Vez em... Hollywood".

No seu novo (e nono) filme, Quentin Tarantino recuou ao ano louco de 1969 com um elenco de luxo para contar a odisseia de Rick Dalton, uma estrela do cinema western que perdeu o brilho, e o seu duplo, Cliff Booth, para tentar vingar numa indústria que os esqueceu.

Tudo num verão em que Charles Manson lançou o terror em Los Angeles com a sua visão apocalíptica do “Helter Skelter” e foi assassinada a atriz Sharon Tate, mulher do realizador Roman Polanski…

Muitos atores cobiçaram o projeto e o realizador revelou que todos queriam ser o duplo, incluindo o vencedor do Óscar Leonardo DiCaprio, que teve de ser convencido a ficar com a outra grande personagem, a da estrela.