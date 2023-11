O filme "The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes", a prequela da saga com o mesmo título, estreou em primeiro lugar nas bilheteiras dos EUA e do Canadá, com 44 milhões de dólares arrecadados entre sexta-feia e domingo (19), no seu primeiro final de semana de exibição.

Embora a estreia tenha ficado abaixo dos esperados 50 milhões e sido significativamente inferior à dos seus antecessores – os quatro filmes tiveram pelo menos 100 milhões no arranque – os analistas acreditam que a produção está bem posicionada para um bom percurso nos cinemas: o orçamento chegou aos 100 milhões e está em grande parte coberto pelas pré-vendas para o mercado internacional.

O filme está a mostrar "números muito bons para um prequela de ação e aventura" e deve obter o mesmo desempenho a nível internacional, segundo David Gross, especialista da indústria na Franchise Entertainment Research, recordando que estes filmes em média obtêm metade do valores da estreia dos títulos anteriores.

O quinto filme da saga é protagonizado por Tom Blyth como Coriolanus Snow (personagem interpretada por Donald Sutherland nos primeiros filmes), Rachel Zegler, Peter Dinklage e Jason Schwartzman.

A história aborda a décima edição dos "Jogos da Fome" no universo distópico de Panem.

Outro filme que estreou recentemente, "Trolls 3: Todos Juntos", ocupa o segundo lugar do ranking das bilheteiras, com receita de 30,6 milhões entre sexta e domingo.

O filme de animação custou 95 milhões de dólares e conta a história de "Branch" e da 'boys band' que formou com seus irmãos e já tinha antecipado a estreia internacional, acumulando 76,3 milhões.

Já a produção de super-heroínas "As Marvels" caiu a pique: após uma estreia dececionante na semana passada, o filme da Marvel ocupa agora o terceiro lugar com 10,2 milhões de dólares, perdendo 78% das receitas.

Trata-se da pior descida de sempre para um filme de super-heróis na história moderna. O recorde anterior negativo era do recente "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", que perdeu 69%.

O panorama internacional não é melhor, com mais 19,5 milhões. O total global é de 161,3 milhões.

Com um orçamento de pelo menos 220 milhões de dólares, sem incluir o investimento no lançamento, "As Marvels" arrisca não só sair dos cinemas com menos do que os 153 milhões de dólares do fim de semana de estreia do seu antecessor "Capitão Marvel" em 2019, como ser o primeiro do Universo Cinematográfico a não chegar aos 100 milhões nos EUA e Canadá.

Na história, Carol Danvers, também conhecida como "Capitão Marvel" (interpretada pela vencedora do Óscar Brie Larson), recebe duas companheiras das séries "WandaVision" e "Miss Marvel", do Disney+: Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris, e Kamala Khan, protagonizada por Iman Vellani.

As três personagens são forçadas a unirem-se para salvar o universo enquanto trocam de corpo involuntariamente ao usarem os seus poderes devido a uma anomalia.

Empatado com 10,2 milhões, "Thanksgiving" ocupa o quarto lugar nas bilheteiras na sua estreia ligeiramente acima das expectativas.

O filme passa-se numa pequena cidade do nordeste dos EUA, aterrorizada por um assassino com um machado no período do Dia de Ação de Graças, o famoso feriado americano de novembro. Está a dar ao realizador Eli Roth as melhores críticas da sua carreira.

Outro filme de terror, "Five Nights at Freddy's - O Filme" ocupa a quinta posição, com mais 3,5 milhões. O total global é de quase 272 milhões de dólares, um excelente resultado para uma produção que custou 20 milhões.