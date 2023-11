A prequela de "The Hunger Games" permaneceu surpreendentemente no topo das bilheteiras na América do Norte durante o longo fim de semana da temporada festiva de Ação de Graças nos EUA, rechaçando uma invasão do novo filme de Ridley Scott "Napoleão" e ainda de "Wish: O Poder dos Desejos", informou a empresa analista da indústria Exhibitor Relations no domingo.

"The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes" arrecadou cerca de 42 milhões de dólares de quarta a domingo - impulsionados pelos espectadores do feriado de Ação de Graças - e 28,8 milhões no período habitual de sexta a domingo.

A caminho dos 100 milhões na América do Norte e solidificando as hipóteses de uma sequela, este quinto da série “The Hunger Games" é protagonizado estrelado por Tom Blyth, Rachel Zegler e Peter Dinklage sobre uma história centrada na décima edição dos "Jogos da Fome" no estado distópico de Panem.

Em segundo lugar ficou a versão mais recente do épico "Napoleão", com vendas de bilhetes de 32,5 milhões de dólares para o fim de semana de cinco dias e 20,4 milhões para três dias.

“Esta é uma boa abertura para uma aventura de ação épica de época”, disse o analista David A. Gross, que destacou o “pedigree” do cineasta Ridley Scott e a forte liderança de Joaquin Phoenix, como o imperador francês, e Vanessa Kirby, como a Imperatriz Josephine.

O cenário europeu da história deve ajudar o filme a ter um desempenho superior no estrangeiro, acrescentou o analista. Mas o filme teve um orçamento de produção “enorme” de 200 milhões de dólares, observou, e gerou reações mornas, com muitos críticos franceses a criticar as imprecisões históricas.

"Wish: O Poder dos Desejos"

A Disney, entretanto, não realizou seu “desejo” com o lançamento da luxuosa longa-metragem de animação com esse nome: "Wish: O Poder dos Desejos" arrecadou 31,7 milhões durante os cinco dias e 19,5 milhões em três, o que Gross disse ser cerca de metade do que filmes semelhantes do estúdio ganharam no passado.

“A luta é real para o filme de animação de 200 milhões e para o próprio Reino Mágico", salientou a Exhibitor Relations na rede social X, antigo Twitter, aludindo às dificuldades nas bilheteiras esta ano para a Disney.

"Wish" é a segunda estreia dececionante em poucas semanas para a Disney; "The Marvels" teve a pior estreia de todos os tempos no Universo Cinematográfico Marvel do estúdio.

Com a voz da vencedora do Óscar Ariana DeBose e de Chris Pine, "Wish" conta a história do Rei Magnifico, que do seu reino insular realiza um desejo por mês.

Em quarto lugar nas bilheteiras, duas posições abaixo do fim de semana passado, ficou a comédia musical de animação “Trolls 3: Todos Juntos”, liderado pelas vozes de Anna Kendrick e Justin Timberlake, com 25,3 milhões dedólares em bilhetes para cinco dias e 17,6 milhões para três.

E em quinto lugar ficou o filme de terror "Thanksgiving", com 11 milhões pelos cinco dias e 7,2 milhões por três.

O filme passa-se numa pequena cidade do nordeste dos EUA, aterrorizada por um assassino com um machado no período do Dia de Ação de Graças, o famoso feriado americano de novembro. Está a dar ao realizador Eli Roth as melhores críticas da sua carreira e tem como protagonistas Patrick Dempsey e Addison Rae.