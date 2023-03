Se a moda pega... a atriz Rachel Zegler e o realizador David F. Sandberg usaram a percentagem mais positiva nas reações dos espectadores no 'site' Rotten Tomatoes para defenderem o seu novo filme "Shazam! Fúria dos Deuses" das más críticas dos profissionais do setor.

Apesar de a estreia ter ficado em primeiro lugar no último fim de semana nos EUA e Canadá, os sinais não são prometedores para o novo filme: as receitas de bilheteira ficaram pelos 30,5 milhões de dólares, menos 43% do que arrecadou o primeiro "Shazam!" nos três primeiros dias de exibição em 2019.

O contraste também é evidente no 'site' que agrega as críticas dos profissionais do setor: "Shazam!" teve um score positivo de 90% em 420 críticas registadas, enquanto o novo filme está apenas com 52% em 187.

Mas a atriz e o realizador olharam com mais agrado para o score dos utilizadores registados no Rotten Tomatoes: 82% de opiniões favoráveis entre mais de 10 mil utilizadores para o filme de 2019 e 87% para a sequela, mas por agora só de mais de mil utilizadores.

Rachel Zegler, revelada por Steven Spielberg em "West Side Story" e que interpreta a deusa grega Anthea, desabafou nas redes sociais: "Algumas pessoas por aí e apenas a ser... desnecessariamente maldosas. E não era preciso. E eu sei, eu sei, 'Se não aguentas a pressão...' e todas essas patetices, e estão certos. Mas na verdade o nosso filme é muito bom, hoje em dia é simplesmente giro odiar a diversão. Está tudo bem. Estamos bem."

"Na verdade, o nosso filme é realmente bom! Mas principalmente adorei fazê-lo e com as pessoas que conheci enquanto o fazia. Vão vê-lo! Deem-lhe uma oportunidade. Por alguma razão temos um score de audiência de 85% (87)", acrescentou.

Já o realizador David F. Sandberg acabou por fazer um balanço e anunciar que não quer ter nada a ver com o mundo dos super-heróis nos tempos mais próximos.

"Acabei de ter no Rotten Tomatoes o meu score mais baixo entre os críticos e o mais elevado entre a audiência pelo mesmo filme. Não estava à espera de uma repetição do primeiro filme em termos críticos, mas ainda fiquei um pouco surpreendido porque acho que é um bom filme. Enfim...", partilhou.

"Como ando a dizer há algum tempo, estou com muito vontade de voltar ao terror (assim como tentar algumas coisas novas). Após seis anos de 'Shazam', sem dúvida que, por agora, estou despachado dos super-heróis", acrescentou o realizador que se tornou conhecido com "Terror na Escuridão" (2016) e "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017).

"Só para que fique claro, não me arrependo nem por um segundo de fazer os filmes 'Shazam'. Aprendi tanto e trabalhei com pessoas realmente incríveis. Estarei eternamente grato por ter dirigido dois deles! Foram experiências muito desafiadoras, mas valiosas", esclareceu.

E com alívio, concluiu: "Uma coisa que realmente espero é desligar-me do debate online do super-herói. Muito disso provoca-me imenso stress e será bom não ter que pensar mais nisso".