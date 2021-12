Ainda antes do fim do ano chegou um novo trailer de "The Batman", um dos títulos mais aguardados de 2022 para os cinemas.

A prometer um tom mais violento e sombrio, este será o primeiro filme em que o super-herói é o único protagonista desde "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012), de Christopher Nolan.

Após a desistência de Ben Affleck como ator e realizador, o projeto foi entregue a Matt Reeves ("Nome de Código: Cloverfield", saga "Planeta dos Macacos"), que o reformulou e escolheu Robert Pattinson para ser Batman.

As novas imagens centram-se no encontro e na incerteza à volta da relação entre Batman e a Catwoman de Zoe Kravitz, mas também colocam no centro do 'esgoto' de Gotham City um Enigma que sabe a verdadeira identidade do super-herói (Paul Dano, ainda que seja principalmente a sua voz em destaque), além de um mordomo Alfred (Andy Serkis) desmascarado por esconder segredos do passado de Bruce Wayne.

Muito se deposita em "The Batman": no elenco estão Colin Farrell como Oswald Cobblepot (também conhecido como Pinguim) e Jeffrey Wright como o comissário Gordon, personagens que terão direito a séries posteriormente na HBO Max, além de John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Wasserman) e Jayme Lawson (no segundo filme da carreira).

A estreia exclusiva nos cinemas está prevista para 4 de março de 2022.

TRAILER ORIGINAL.