Ao longo de dois anos, Cláudia Varejão, procurou, “em Portugal de norte a sul, por histórias de amores inabaláveis que se expressavam, à primeira vista, em fisionomias semelhantes”.

Este ano, foram selecionados para o festival “167 filmes, de 58 países, entre os quais 90 em estreia mundial”. Segundo a organização do Visions du Réel, “metade desses filmes foram realizados por mulheres”.

Nesta edição, o festival irá homenagear a cineasta francesa Claire Denis, que será distinguida com o prémio Raiffeisen Maître du Réel, e dedicará os ateliers à realizadora brasileira Petra Costa e ao realizador canadiano Peter Mettler, cujo trabalho será alvo de uma retrospetiva completa.

O programa completo do 51.º Visions du Reél será apresentado, em conferência de imprensa, no dia 30 de março, de manhã.

No comunicado hoje divulgado, a organização demonstra “solidariedade com os festivais cancelados”, devido à epidemia do novo coronavírus. A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

“Numa situação incerta, o Visions du Réel decidiu continuar rumo à próxima edição com convicção, expressando forte solidariedade com os festivais planeados para março, forçados a cancelar ou reinventar as iniciativas”, refere a organização, garantindo estar “em contacto com as autoridades competentes” e, infelizmente, com noção do risco de cancelamento do festival”.

