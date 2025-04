A Universal Pictures divulgou na quarta-feira os novos filmes de Steven Spielberg e Christopher Nolan, além de cenas das sequelas "Mundo Jurássico: Renascimento" e "Wicked: For Good" no evento CinemaCon.

Spielberg "está atualmente a rodar um filme que promete ser um regresso à forma, no espírito dos seus clássicos monumentais", disse o executivo do estúdio de Hollywood Jim Orr na cúpula da indústria cinematográfica em Las Vegas.

Sem título oficial e lançamento previsto para junho de 2026, o filme será alegadamente uma super produção de ficção científica. Orr prometeu que irá contar "uma reviravolta inovadora, moderna e de outro mundo", sem partilhar mais detalhes.

Entretanto, Nolan está no Mediterrâneo a filmar a sua versão recheada de estrelas de "A Odisseia", baseada na saga épica grega milenar escrita por Homero.

O lançamento está previsto para julho de 2026, com Matt Damon como Odisseu, ao lado de Tom Holland, Zendaya e Anne Hathaway.

Numa previsão ousada até mesmo para os padrões de marketing de Hollywood, Orr sugeriu que o filme "será uma obra-prima cinematográfica única numa geração da qual o próprio Homero, sinceramente, ficaria muito orgulhoso".

Os comentários foram feitos na CinemaCon, uma cúpula anual de uma semana na qual os estúdios de Hollywood apresentam aos donos dos cinemas e imprensa os seus maiores filmes para os próximos meses e até anos.

Um tema do evento deste ano foi uma iniciativa para fazer com que os estúdios se comprometessem a manter os novos filmes nos cinemas da América do Norte durante pelo menos 45 dias antes de aparecerem no streaming.

Uma fonte com conhecimento das negociações disse à agência France-Presse na quarta-feira que três dos seis maiores estúdios de Hollywood se comprometeram com esse prazo.

A Universal, que nos últimos anos trouxe muitos de seus filmes para video-on-demand logo após a sua estreia nos cinemas, será um dos estúdios que ainda não concordou com a nova "janela" exclusiva de 45 dias, disse a fonte. O estúdio não quis comentar.

Cynthia Erivo e Ariana Grande na CinemaCon a 2 de abril

Com uma orquestra com 43 elementos para acompanhar uma apresentação de dez minutos de imagens de vários filmes, os esforços da Universal para cortejar os donos de cinemas na quarta-feira incluíram a exibição de novas cenas estendidas e estrelas de primeira linha do próximo "Jurássico", que estreia em julho.

O argumentista é o mesmo do "Parque Jurássico" original, com a ação a regressar ao cenário da ilha do filme de 1993 realizado por Spielberg.

Ao contrário dos filmes "Mundo Jurássico", onde os dinossauros circulavam livremente pelo globo, os temíveis répteis agora são novamente poucos, sobrevivendo em alguns pontos remotos.

Scarlett Johansson disse que o filme "traria os sustos de volta ao Jurássico" ao manter os dinossauros escondidos e aumentar o suspense.

A apresentação da Universal terminou com aparições surpresa de Ariana Grande e Cynthia Erivo, cujo segundo e último filme "Wicked" chegará aos cinemas em novembro.

A CinemaCon termina na quinta-feira com apresentações dos estúdios Paramount e Disney.