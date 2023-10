"Nowhere" é a nova produção espanhola a conquistar o top diário da Netflix em Portugal.

A longa-metragem realizada por Albert Pintó estreou-se na passada sexta-feira, dia 29 de setembro, e rapidamente chegou à liderança do ranking de filmes mais vistos no serviço de streaming - segundo o site FlixPatrol, esta terça-feira, 3 de outubro, "Nowhere" lidera o top global dos 10 filmes mais vistos na Netflix.

O filme acompanha a história de uma jovem grávida, Mia, que foge do seu país devastado por um governo totalitário.

"Mia (Anna Castillo) é uma grávida que foge de um país totalitário com o marido, escondendo-se num contentor marítimo. Mas, após ser separada dele, Mia tem de lutar para sobreviver quando uma tempestade violenta a atira para o mar. Sozinha e à deriva no meio do oceano, Mia enfrenta todos os desafios para salvar a filha e reencontrar o esposo", resume a Netflix.