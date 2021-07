O Núcleo Cinéfilo de Seia vai promover até setembro a sétima edição do projeto "Itinerante", que leva cinema ao ar livre a dez localidades daquele concelho do distrito da Guarda.

Segundo a organização, o “Itinerante” tem por objetivo “levar o cinema para a rua e proporcionar uma experiência cultural em comunidade, aproximando o cinema das populações, dinamizando o espaço público de vilas e aldeias e, desta forma, valorizando o território e as suas gentes”.

O projeto de cinema itinerante do 7ª. Sena – Núcleo Cinéfilo de Seia começa no domingo e termina no dia 5 de setembro.

As sessões realizam-se sempre às 21:30.

A edição deste ano inclui a exibição do filme “A Alma de um Ciclista”, de Nuno Tavares, em locais emblemáticos do concelho de Seia, na Serra da Estrela, “contando com a presença surpresa do realizador numa das sessões”, de acordo com a organização.

“O filme, que será exibido em 10 localidades, incluindo a cidade de Seia, foi o vencedor da competição de longas de língua portuguesa, da 26.ª edição do Festival CineEco, realizada no ano passado em Seia”, segundo a fonte.

“A Alma de um Ciclista” vai ser exibido no domingo em São Romão (Mercado da Vila), Torroselo (Piscinas, dia 6 de agosto), Vila Cova (Praia Fluvial, dia 7), Sabugueiro (Largo da Igreja, 8), Loriga (Largo da Fonte do Mouro, dia 13), Vide (Largo da Igreja, dia 14), Sandomil, (Parque da Corredoura, dia 15), Sazes da Beira (Largo da Igreja, 3 de setembro), Alvoco da Serra (Eira, dia 4) e Seia (Largo Dr. Borges Pires, dia 5).

“Através de um grupo de ciclistas ‘clássicos’ e do seu interesse comum pela bicicleta clássica, vamos descobrir valores que se vão perdendo na nossa sociedade moderna, como a importância da amizade, da ecologia, da valorização do antigo, da rejeição ao consumismo e de outras premissas importantes para atingir uma vida mais feliz, mais simples e mais preenchida com o que realmente importa. Tal como na vida, neste documentário, as bicicletas transportam-nos na nossa descoberta, na nossa reflexão”, refere a organização sobre o filme “A Alma de um Ciclista”.

A fonte adianta em comunicado enviado à agência Lusa que organiza o evento “Itinerante” cumprindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, como o distanciamento entre cadeiras, o uso de máscara e a desinfeção de mãos, “de acordo com os planos de contingência elaborados para o efeito”.

A iniciativa tem o apoio do município de Seia, do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, do ICA – Instituto de Cinema e Audiovisual e das Juntas de Freguesia envolvidas.

O Núcleo Cinéfilo de Seia, entidade independente integrada na Associação de Arte e Imagem de Seia, foi criado em 2015.