"Oppenheimer" pode ter a primeira cena de sexo nos filmes de Christopher Nolan, mas a nudez foi censurada de forma pouco habitual em vários países.

O momento acontece num quarto durante uma conversa entre o famoso cientista interpretado por Cillian Murphy e a sua amante Jean Tatlock, papel de Florence Pugh.

Na versão original, a atriz surge nua, mas surge de forma pouco convencional para o tipo de cena em questão noutra exibida em vários países: usa um vestido preto, cortesia dos efeitos especiais.

As primeiras reações surgiram na Índia, com "elogios" ao trabalho do censor do país nas redes sociais, mas outros utilizadores disseram nas respostas que o vestido também aparece na Indonésia ou Bangladesh, além do Médio Oriente, o que sugere uma intervenção do próprio estúdio para evitar o corte da cena, já que a duração de "Oppenheimer" é a mesma.

Fontes próximas do filme confirmaram à revista Variety que a cenas foi realmente censurada para garantir a estreia em países da Ásia e Médio Oriente, onde a exibição de nudez não é permitida nos cinemas.