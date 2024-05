“Nunca Nada Aconteceu”, que se estreou em Portugal em 2022, tem no elenco Filipe Duarte, Ana Moreira, Rui Morison, Bernardo Lobo Faria, Alba Baptista e Miguel Amorim, refere a assessoria da Fado Filmes, em comunicado.

O filme conta a história de três jovens inseparáveis - Pedro, Maria e Paulo - que enfrentam os dramas e desilusões próprias da idade e em que os seus encontros são os únicos momentos de felicidade e liberdade onde experimentam e arriscam o que ninguém pode saber, explica.

“Em casa, Pedro encontra um pai desempregado e apático e uma mãe ausente e dissimulada. No dia em que o avô se muda para a casa da família em Lisboa vindo de uma aldeia isolada no Norte confronta-se com um dilema: dar uma oportunidade a quem o quer realmente conhecer ou manter o pacto de libertação que o une aos amigos”, salienta.

E acrescenta: “O caminho escolhido por Pedro deixará a família num abismo de remorsos que tornará impossível fingir que 'Nunca Nada Aconteceu'”.

Gonçalo Galvão Teles espera que o acordo entre a Porter+Craig Film and Media Distribution e a Fado Filmes, que decorreu no Festival de Cannes, em França, faça o filme “viajar além-fronteiras e fazer parte da programação de salas de cinema, streaming e canais de televisão por todo o mundo”.

O filme “Nunca Nada Aconteceu” não só será exibido nos Estados Unidos da América como chegará aos demais territórios, ressalva.

“'Nunca Nada Aconteceu' está perfeitamente alinhado com a nossa estratégia de distribuição de filmes que oferecem perspetivas únicas e grande profundidade emocional”, adiantou o cofundador da Porter+Craig Film and Media Distribution, Keith L. Craig, à revista Variety.

Keith L. Craig, que fala em Gonçalo Galvão Teles como “um realizador fantástico”, espera que o filme não só tenha sucesso comercial, mas que contribua “significativamente para os diálogos culturais e sociais”.

O Festival de Cinema de Cannes teve início no passado dia 14, com filmes portugueses presentes, entre a competição oficial e os programas paralelos.

A longa-metragem “Grand Tour”, de Miguel Gomes, e a curta-metragem “Bad for a Moment”, de Daniel Soares, foram selecionados para competição.

Nos programas paralelos do festival, estiveram a longa-metragem “A savana e a montanha”, de Paulo Carneiro, e as curtas “Quando a terra foge”, de Frederico Lobo, e “O jardim em movimento”, de Inês Lima, na Quinzena de Cineastas e, na Semana da Crítica estreia-se o filme “As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer”, de Isadora Neves Marques.

A produtora portuguesa Isabel Machado participou igualmente no encontro de produtores europeus de cinema "Producers on the Move", paralelo ao Festival onde apresentou vários projetos da produtora C.R.I.M., entre os quais um filme-ensaio no qual se estreia na realização.

O Festival de Cinema de Cannes termina hoje com o anúncio dos vencedores.