Com estreia a 8 de dezembro, o filme de animação "O Gato das Botas - O Último Desejo" traz de volta Antonio Banderas num dos seus papéis mais icónicos no cinema norte-americano, o espadachim sedutor da saga "Shrek".

Sem surpresa, uma das perguntas que estão a ser feitas nas entrevistas de promoção é sobre a sua personagem mais famosa "em carne e osso": Zorro.

Após o sucesso em Espanha, a sua carreira nos EUA foi lançada com o papel do aprendiz do Zorro original, Don Diego de la Vega (Anthony Hopkins), em "A Máscara de Zorro", de 1998, que teve uma sequela, "A Lenda de Zorro", em 2005.

"A Máscara de Zorro" (1998)

Numa era em que se fazem tantas sequelas e "reboots" à volta de sagas que são conhecidas em todo o mundo, Banderas estaria interessado em regressar no papel do mentor de um novo sucessor?

"Sim, pensaria nisso, porque não? [...] Se me chamarem para fazer 'Zorro', faria o que o Anthony Hopkins fez comigo, que é passar a tocha", respondeu ao Comicbook.com.

Questionado sobre quem é que via bem no papel do aristocrata californiano de origem espanhola vestido de negro e mascarado que defendia os fracos e oprimidos durante a era mexicana (1821-1846), Banderas deu uma resposta espontânea que provavelmente arrepiará alguns colegas de origem hispânica e latina: o britânico Tom Holland.

"Fiz 'Uncharted' com ele e ele é tão enérgico e divertido. Também tem aquela faísca. Por que não?", justificou.