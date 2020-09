A Weta Digital abriu um inquérito independente após surgirem várias acusações da existência de ambiente profissional tóxico no estúdio de efeitos especiais da Nova Zelândia que ganhou fama mundial com a trilogia "O Senhor dos Anéis".

Entre os acionistas estão o realizador Peter Jackson, a sua esposa Fran Welsh e a argumentista Phillipa Boyens, o trio criativo dos filmes.

Andrew Little, Ministro do Trabalho da Nova Zelândia, disse ser "imperativo" que o estúdio avançasse com uma "investigação completa e independente" após queixas de que incluem sexismo, "bullying", assédio e partilha de pornografia na intranet do estúdio.