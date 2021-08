Daniela Melchior aparece em destaque no mais recente número do The Hollywood Reporter, graças à participação na grande produção "O Esquadrão Suicida"

A prestigiada publicação especializada norte-americana, uma das "bíblias" de referência de Hollywood, destaca que a atriz "está prestes a passar da fama regional (graças ao trabalho regular no cinema e na televisão portugueses) para a projeção global de um grande filme de banda desenhada" e dá "uma interpretação vulnerável e esperançosa impulsionada pela química com o colega Idris Elba".

O Esquadrão Suicida

Na entrevista, a atriz portuguesa recordou como quase deitou tudo a perder por causa da sugestão de quem a representa de se apresentar com glamour para o primeiro encontro no início de 2019 com o realizador James Gunn e o produtor Peter Safran por causa da personagem Ratcatcher II.

O visual não encaixava na personagem, uma solitária com o poder de controlar ratos que tem um papel central no filme, e "após esse encontro, eles olharam um para o outro e disseram 'não'", ficou Daniela Melchior a saber mais tarde.

Mas o processo tinha uma segunda etapa: no dia a seguir, teve de regressar para o teste formal, que inclua ver como interagia com um rato a sério.

Transformada "naquela rapariga esquisita e assustadora", o "não" de Gunn passou a "sim".

Na entrevista, Daniela Melchior recorda ainda com saudade o convívio com os colegas de elenco em Atlanta e no Panamá, que incluiu noites com sessões de cinema e até a sua festa de aniversário.

Outro impacto foi o trabalho com ratos a sério, com um grupo a rodar como Sebastian, que a sua personagem controla.

Apesar de trabalhar com animais a sério não ser fácil, a atriz pressionou a produção para ir pelo realismo: "Eu era a primeira a perguntar todos os dias 'Onde está o meu rato? Podem dar-me o meu rato?".

Nas redes sociais, Daniela Melchior também partilhou recentemente a imagem com o seu Sebastian, para provar que não é uma criação dos efeitos especiais.