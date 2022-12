"O Feiticeiro de Oz" é o filme favorito de James Cameron.

Um marco de inovação da Sétima Arte pelos seus efeitos especiais, a fotografia a cores e, claro, as canções, o clássico de 1939 com Judy Garland continua a impressionar o realizador dos primeiros "Exterminador Implacável" e ainda, "Aliens", "Titanic" ou da saga "Avatar".

"'O Feiticeiro de Oz' é o meu filme favorito. Tem estado comigo toda a minha vida, desde a primeira exibição numa TV a preto e branco quando era criança no início dos anos 60, até às minhas sessões periódicas em família até hoje", contou numa sessão de respostas a perguntas de colegas e atores num especial da revista britânica Empire.

"Ainda é tão mágico agora como sempre foi. Aquele momento em que a Dorothy abre a porta e sai do seu mundo a preto e branco para a vívida terra de Oz em Technicolor ainda me impressiona. A genialidade disso, e como deve ter tirado o fôlego ao público em 1939. Agora, também vejo através das lentes cansadas de décadas de experiência em produção e penso como deve ter aquecido aquele fato do leão sob aquelas velhas luzes de arco voltaico [das rodagens], e como eram duros os atores naquela época", continuou.

"Mas nunca perdeu o seu encanto, nem o poder da sua mensagem, que não é 'Não há lugar como a nossa casa', mas que se respeitares as pessoas que encontrares pelo caminho, e as ajudares, tornar-se-ão amigos, e o cuidado um pelo outro irá ajudar-nos em qualquer adversidade. Até mesmo leões, tigres e ursos", concluiu.