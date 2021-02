Vai chegar ao cinema uma nova adaptação do livro "O Maravilhoso Feiticeiro de Oz", de L. Frank Baum.

A obra de 1900 já inspirou várias versões, a mais conhecida das quais continua a ser "O Feiticeiro de Oz", o filme de 1939 com Judy Garland que foi um marco de inovação da Sétima Arte pelos seus efeitos especiais, a fotografia a cores e, claro, as canções.

Com o filme "O Condenado", com Kevin Bacon (2004), e vários trabalhos para TV no currículo, incluindo o primeiro e mais dois episódios da aclamada minissérie "Watchmen", a realizadora escolhida para o projeto será Nicole Kassell, que reconheceu o peso do legado.

"Embora o musical de 1939 faça parte do meu ADN, estou entusiasmada e grata pela responsabilidade de reimaginar uma história tão lendária. A oportunidade de examinar os temas originais - a procura da coragem, amor, sabedoria e lar - parece mais oportuna e necessária do que nunca. Estes são sapatos profundamente icónicos para preencher e estou ansiosa para dançar ao lado destes heróis da minha infância enquanto pavimentamos uma nova estrada de tijolos amarelos!", destacou em comunicado.

O projeto anuncia-se como "uma nova abordagem" do livro, mas como o estúdio envolvido é a New Line, uma divisão da Warner Bros., que tem os direitos de autor do clássico de 1939, pode utilizar coisas que estavam excluídas de outras adaptações, como os citados sapatos (de rubi) de Dorothy.

Não foram avançados detalhes sobre o elenco ou data de estreia.