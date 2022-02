Foi divulgado um novo trailer de "Buzz Lightyear", a animação da Pixar para o verão: se a pandemia permitir, chegará aos cinemas portuguesas a 16 de junho.

Descrito como uma aventura de ação e ficção científica, a longa-metragem conta a história de origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou um dos brinquedos mais famosos de "Toy Story", a mais amada saga do estúdio.

“O mundo de Buzz Lightyear sempre me fascinou. Em ‘Toy Story’, parece haver esta incrível história por trás do facto de ele ser um Space Ranger, mencionada apenas ao de leve e eu sempre quis explorar esse mundo mais profundamente. Então o meu argumento para 'Buzz Lightyear' foi: 'Qual foi o filme que o Andy viu, que o fez querer um brinquedo do Buzz Lightyear?' Eu gostava de ver esse filme e agora tenho a sorte de conseguir fazê-lo!", destacou em comunicado o realizador Angus MacLane, um veterano da Pixar que co-realizou "À Procura de Dory" (2016).

Ao previamente anunciado Chris Evans como a voz de Buzz, a Pixar confirmou que a versão original do filme terá as vozes de Keke Palmer, Dale Soules e do realizador Taika Waititi, como um grupo de ambiciosos recrutas, além de Peter Sohn, que dá voz a Sox, o robot companheiro de Buzz, Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

Na equipa artística, destaque ainda para a revelação de que Michael Giacchino regressará para a banda sonora: o compositor tem tem uma longa história com a Pixar, que além de um Óscar com “Up - Altamente!” inclui por exemplo “The Incredibles - Os Superheróis” e a sua sequela, “Ratatui”, “Divertida Mente” e “Coco”.

VEJA O TRAILER ORIGINAL LEGENDADO.