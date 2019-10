A distribuidora internacional de "O Irlandês" propunha a mesma janela que teve "Roma" no ano passado: a exibição no grande ecrã um dia antes de ficar disponível na Netflix.

Já a distribuidora portuguesa envolvida nas negociações apenas equacionava avançar com a exibição se fosse no mesmo modelo dos EUA, onde vai estrear em salas do circuito independente a partir de 1 de novembro, com um exclusivo de 26 dias.

Esta distribuidora era a mesma que trouxe o filme de Alfonso Cuarón, vencedor de três Óscares, mas não quis repetir o que descreveu ao Público como "uma experiência para nós e para o mercado" que permitiu a exibição em sete salas.

Grande aposta da Netflix para a corrida aos Óscares, "O Irlandês" foi um projeto de longa maturação do realizador em que nenhum outro estúdio de Hollywood quis apostar: a imprensa especializada revela que o orçamento terá chegado aos 200 milhões de dólares (tornando-o um dos filmes mais caros da história do cinema) por causa da complexa tecnologia para rejuvenescer os atores 30 anos.

VEJA O TRAILER.