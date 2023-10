O filme brasileiro "O Lado Bom de Ser Traída", romance sensual baseado no livro de sucesso escrito por Sue Hecker, pseudónimo da escritora brasileira Débora Gimenez, chegou esta quarta-feira, dia 25 de outubro, à Netflix.

"O casal protagonista formado por Giovanna Lancellotti e Leandro Lima não economiza na sedução, com cenas picantes e tom de mistério", sublinha o serviço de streaming em comunicado.

A a longa-metragem conta ainda com Micael, Bruno Montaleone e Camilla de Lucas no elenco.

Veja o trailer:

"No filme, Babi (Giovanna Lancellotti), após descobrir que foi traída, decide dar a volta por cima com Marco (Leandro Lima), um juiz extremamente sexy e cheio de segredos para desvendar. Porém, mergulhar de cabeça no novo romance pode ser algo muito mais perigoso do que ela imagina", resume a Netflix.

Produzido pela Glaz Entretenimento, "O Lado Bom de Ser Traída" conta com realização de Diego Freitas ("Depois do Universo") e argumento de Camila Raffanti.