Depois de "Caidinha Pelo Natal", Lindsay Lohan vai voltar a brilhar no novo filme de Natal da Netflix. "O Nosso Segredinho", que conta também com a participação de Ian Harding ("Pequenas Mentirosas") estreia-se a 27 de novembro e é uma das grandes apostas do serviço de streaming.

A comédia vai seguir dois ex-namorados ressentidos que são obrigados a passar o Natal debaixo do mesmo teto depois de descobrirem que os seus atuais parceiros são irmãos. "Dois ex-namorados de candeias às avessas são obrigados a passar o Natal juntos quando descobrem que os seus parceiros atuais são irmãos", lê-se na sinopse.

Para Lindsay Lohan, é sempre especial "fazer filmes sobre festividades" porque "são momentos de família".

"O Nosso Segredinho" conta com guião de Hailey DeDominicis e realização de Stephen Herek.