Antes da estreia já a 2 de março, foi divulgado esta quarta-feira o último trailer de "Creed III", onde além de continuar à frente das câmaras, Michael B. Jordan estreia-se como realizador.

As imagens revelam como, após os acontecimentos vistos no filme de 2018, Adonis Creed passou os últimos anos no auge, tanto na vida profissional como pessoal... até que reaparece na sua vida Damian Anderson, um amigo da adolescência que era praticamente um irmão.

Jonathan Majors, o vilão Kang no Universo Cinematográfico Marvel, um homem que passou 18 anos na prisão e que está pronto a recomeçar no boxe e provar que merece nova oportunidade. O inevitável ajuste de contas entre ex-amigos será mais do que um combate: Adonis colocará o seu futuro em risco para lutar contra um homem que tem nada a perder.

TRAILER ORIGINAL.



A história vem de Ryan Coogler, realizador e co-argumentista do primeiro "Creed" (2015), juntamente com o irmão Keenan Coogler e Zach Baylin (de "King Richard"), com os dois últimos a receberem o crédito oficial do argumento.

Pela primeira vez sem Sylvester Stallone na saga, outros pormenores continuam em secretismo, mas o trailer revela pela primeira vez o regresso de Florian Munteanu como Viktor Drago, que foi o "inimigo" no segundo filme.

Outros atores que regressam dos filmes anteriores são Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris, o antigo pugilista Tony Bellew. Em estreia no cinema, surge o campeão Canelo Álvarez.

Apesar de faltar o veredito das bilheteiras, a saga não deverá ficar por aqui: no início do mês, Jordan confirnou que um filme irá "certamente" acontecer e estavam a ser ponderadas outras extensões (os "spin-off").

Segundo o estúdio, este é o "primeiro filme de desporto a usufruir da grandiosidade e detalhe de imagens capturadas por câmaras IMAX, numa experiência cinematográfica que promete ser totalmente inovadora e inesquecível".