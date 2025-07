Mabel editou no início de julho o single"Love Me Gentle", que antecipa uma mixtape auto-intitulada, que chega no dia 25 de julho.

Produzido por Arthur Bean (que trabalhou no single anterior "Benz"), o tema, segundo a Universal Music, "mostra um lado mais cru e introspectivo da artista, enquanto explora as complexidades das relações e a necessidade de ser tratada com mais cuidado e ternura"

"Love Me Gentle" foi a primeira canção escrita para a mixtape. "Fala sobre como gostava que as pessoas pensassem antes de julgar alguém. É o meu apelo para sermos mais gentis no modo como tratamos as outras pessoas", explica Mabel.

O projeto de nove temas, gravado maioritariamente no estúdio caseiro da cantora, nos últimos meses, conta com colaborações de Clavish e produção de Oscar Scheller (PinkPantheress, Shygirl) e Arthur Bean (Central Cee).

"Esta mixtape reúne música nova criada nos últimos meses com pessoas próximas. É importante que saibam que isto é onde estou agora, sem pensar em excesso. É uma fusão dos géneros e culturas que me definem - um caos organizado e bonito. Pela primeira vez em anos, apresento-me sem filtros", revela Mabel, descrevendo o projeto como "uma carta de amor tóxica aos meus 10 anos na indústria".

A mixtape é o primeiro trabalho de Mabel desde o álbum “About Last Night...” (2022) e sucede-se a singles como “All Over You” (com King Promise), “Vitamins”, “Stupid Dumb” (com Ty Dolla $ign) e “Chat”.

Alinhamento de “Mabel”