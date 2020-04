Chris Pine é o eleito para ser o protagonista de uma nova versão de "O Santo" e está em negociações formais do contrato, confirmou a publicação especializada Variety.

O projeto é um reencontro do ator com a Paramount, estúdio que o tornou uma estrela em 2009 ao escolhê-lo para ser o Capitão Kirk na saga "Star Trek".

Embora as suas escolhas decarreira nem sempre tenham resultados famosos nas bilheteiras, Chris Pine é considerado um valor seguro na indústria graças à saga "Mulher-Maravilha" (cuja sequela está prevista para 13 de agosto) e recebeu excelentes críticas graças a "Hell or High Water - Custe o Que Custar!" e à minissérie "We Are the Night".