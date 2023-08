A banda sonora da trilogia "O Senhor dos Anéis" foi votada a favorita de cinema na Grã-Bretanha.

Vencedora de três Óscares e quatro Grammys, as bandas sonoras de Howard Shore para os filmes lançados entre 2001 e 2003 lideraram o top 100 das bandas sonoras divulgada pela popular rádio britânica Classic FM: mais de dez mil pessoas votaram para a edição do Movie Music Hall of Fame 2023.

"Muito obrigado a todos os ouvintes da Classic FM. Estou muito feliz por ter sido capaz de vos aproximar um puco mais da Terra Média do [escritor] J.R.R. Tolkien", disse o compositor canadiano após ser informado da sua vitória e que viu o seu trabalho para a trilogia "The Hobbit" ficar pela 80.ª posição.

Para o lendário John Williams, de 91 anos, geralmente considerado o maior compositor de bandas sonoras de todos os tempos, fica a consolação de ser o mais popular na Grã-Bretanha, com cinco entradas no Top 20 e 11 no Top 100: "A Lista de Schindler" (2.º); a saga "Star Wars" (3.º); a saga "Parque Jurássico" (8.º); "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (11.º); a saga "Indiana Jones" (13.º); "O Resgate do Soldado Ryan" (21.º); "E.T. - O Extraterrestre" (30.º); "Tubarão" (39.º); "Super-Homem" (47.º); "Encontros Imediatos do Terceiro Grau" (58.º); e "Cavalo de Guerra" (87.º).

John Williams

Hans Zimmer é o segundo compositor mais popular, com dez bandas sonoras ao todo: "Gladiador" (5.º); "Interstellar" (17.º); "O Rei Leão" (23.º); "Inception" (29.º); a saga "Piratas das Caraíbas" (31.º); "O Amor Não Tira Férias" (52.º); a trilogia "O Cavaleiro das Trevas" (61.º); "Dunkirk" (70.º); "007 - Sem Tempo Para Morrer" (77.º); e "O Código Da Vinci" (85.º).

Para o lendário compositor britânico John Barry, falecido em 2011, foram recordadas seis bandas sonoras ao Todo: "África Minha" (4.º); "Danças com Lobos" (7.º ); "Algures no Tempo" (56.º); "Uma Leoa Chamada Elsa" (69.º); "007 - Ao Serviço de Sua Majestade" (72.º); e "007 - Contra Goldfinger" (76.º).

De Ennio Morricone, o "Maestro" italiano falecido em 2020, foram recordadas cinco bandas sonoras: "O Bom, o Mau e o Vilão" (9.º); "A MIssão" (10.º); "Cinema Paraíso" (26.º); "Aconteceu no Oeste" (49.º); e "Era Uma Vez na América" (82.º).

No Top 100 é escassa a presença de mulheres compositoras: Debbie Wiseman ficou em sexto lugar com "Wilde" e as outras representantes são Angela Morley pela animação "Watership Down" (55.º); Germaine Franco por "Encanto" (59.º); Hildur Guðnadóttir por "Joker" (83.); e Rachel Portman por "Chocolate" (92.º).

O Top 20 da Classic FM Movie Music Hall of Fame 2023:

1.º Trilogia "O Senhor dos Anéis" (Howard Shore)

2.º A Lista de Schinder (John Williams)

3.º Saga "Star Wars" (John Williams)

4.º "África Minha" (John Barry)

5.º "Gladiador" (Hans Zimmer)

6.º "Wilde" (Debbie Wiseman)

7.º "Danças com Lobos" (John Barry)

8.º Saga "Parque Jurássico" (John Williams)

9.º "O Bom, o Mau e o Vilão" (Ennio Morricone)

10.º "A Missão" (Ennio Morricone)

11.º "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (John Williams)

12.º "Momentos de Glória" (Vangelis)

13.º Saga "Indiana Jones" (John Williams)

14.º "O Amor Não Escolhe Idades" (Nigel Hess)

15.º "Doutor Jivago" (Maurice Jarre)

16.º "Os Sete Magníficos" (Elmer Bernstein)

17.º "Interstellar" (Hans Zimmer)

18.º "O Padrinho" (Nino Rota)

19.º "Titanic" (James Horner)

20.º Saga "Piratas das caraíbas" (Klaus Badelt e Hans Zimmer)