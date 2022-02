Praticamente dez anos após "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos", a Terra Média regressa ao cinema e será em anime.

"The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ["O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim", em tradução livre] chegará ao grande ecrã a 12 de abril de 2024, revelou a Variety.

A revista teve o acesso exclusivo à informação e arte conceptual pelo estúdio Warner Bros. Pictures, que parece seguir a estética das trilogias "O Senhor dos Anéis" (2001-2003) e "O Hobbit" (2012-2014), ambas assinadas por Peter Jackson.

A história da produção da New Line Cinema com a Warner Bros. Animation decorrerá dois séculos antes "O Hobbit", de J.R.R. Tolkien, abordando as conquistas de Helm Hammerhand, o nono Rei de Rogan, e a construção do Abismo de Helm, a fortaleza que surge em destaque em "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres" (2002).

Philippa Boyens, uma das argumentistas das trilogias, será produtora executiva no anime, que tem um argumento escrito pela sua filha Phoebe Gittins com Arty Papageorgiou.

A elevar as expectativas está o envolvimento criativo de Richard Taylor, que ganhou quatro Óscares pelos Efeitos Visuais, Caracterização e até Guarda-Roupa em "A Irmandade do Anel" (2001) e "O Regresso do Rei" (2003); Alan Lee, que ganhou o Óscar de Direção Artística com "O Regresso do Rei"; e John Howe, ilustrados especializado nas obras de Tolkien, que além das duas trilogias, foi chamado para a série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder", que começa a ser lançada a 2 de setembro pela Amazon Prime.

Com a revelação do elenco de vozes prometida para breve, na realização de "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" estará Kenji Kamiyama, que assinou animes como "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" (2006) e a recente série "Blade Runner: Black Lotus" (2021), depois de começar a ganhar experiência no género a trabalhar como artista no mítico "Akira" (1988).