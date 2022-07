Kate Bush descreveu como "bastante chocante" a série da Netflix "Stranger Things" lhe ter rendido uma nova geração de fãs, mas o realizador Taika Waititi mostrou-se um pouco frustrado com o fenómeno à volta do regresso aos tops (agora dos serviços de streaming) do tema "Running Up That Hill".

O desabafo surgiu quando lhe perguntaram se tinha esperança de conseguir fazer pela música dos Guns N' Roses', que aparece em abundância na banda sonora do novo "Thor: Amor e Trovão", o mesmo que "Stranger Things" fez por Kate Bush.

"Quer dizer como é que eles estragaram a Kate Bush?", respondeu o realizador numa entrevista ao NME.

"Adoro aquela série, mas como alguém que se sente verdadeiramente dono da música de Kate Bush... estou realmente chateado!", acrescentou.

"Tornei-me um daqueles velhos jarretas que ficam tipo, 'Estes miúdos nunca ouviram a Kate Bush, eles ouviram uma canção numa série. Eles não conhecem a Kate Bush! Eu conheço a Kate Bush!", defendeu.

O "incómodo" tem uma justificação: afinal, Taika Waititi quis usar Kate Bush no filme da Marvel antes de "Stranger Things".

Christian Bale, que interpreta o vilão Gorr, já tinha revelado que tinha planeado com o realizador toda uma cena de dança com temas da artista britânica, mas Waitit recuou e nem sequer a filmou porque "percebeu que nunca o deixariam fazer".

Ao NME, o realizador acrescentou especificamente que quis usar o tema "This Woman's Work" numa cena centrada na personagem de Natalie Portman.