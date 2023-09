Já está disponível em (algumas) livrarias "Olhar o Medo: Visões Sobre o Cinema de Terror", uma novidade num mercado editorial nacional com poucas obras próprias sobre cinema.

Efetivamente, o livro apresentado na mais recente edição do Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX bateu num muro: trata-se de uma edição de autor.

"Embora várias das editoras por nós contactadas elogiassem o manuscrito final e a pertinência do tema, todas confessaram não estarem em condições de apostar em novos autores e projetos. Tal parece até algo paradoxal, quando o cinema de terror continua a encher salas, e se publica tão pouco de cinema em português de Portugal", notaram os autores António Araújo e José Carlos Maltez na nota de divulgação.

António Araújo (centro) e José Carlos Maltez (direita) na apresentação no MOTELX

Com prefácio de João Monteiro, co-diretor do MOTELX, a obra está construída à volta do trabalho com mais de uma década no podcast "Segundo Take" (António Araújo), no blogue "A Janela Encantada" (José Carlos Maltez), na revista online Take Cinema Magazine e no podcast Universos Paralelos (ambos).

"O resultado é um livro temático dedicado ao cinema de terror, através de análises de filmes emblemáticos e outros que merecem ser descobertos, divididos por sub-géneros e complementados por alguns ensaios, pensado não só para os fãs do terror como também para os curiosos, para os quais pode ser uma porta de entrada neste maravilhoso mundo de emoções fortes, preenchendo uma lacuna num tema sobre o qual pouco ou nada se publica em português", destaca a dupla.

"Olhar o Medo: Visões Sobre o Cinema de Terror" está à venda na FNAC (incluindo online) e nas livrarias Linha de Sombra (Cinemateca Portuguesa), Ler Devagar (LX Factory), Snob (Lisboa) e Escriba (Almada). Também pode ser encomendado através da ligação no 'site' do Segundo Take.