Uma experiência de 20 anos como atriz em Hollywood ensinou muito a Olivia Wilde, principalmente o que não devia fazer ao passar para trás das câmaras e ser realizadora.

Antes de causar sensação com a estreia como realizadora em "Booksmart: Inteligentes e Rebeldes" (2019), a carreira começou à frente das câmaras com "A Miúda do Lado" (2004), seguindo-se alguns episódios da série "O.C. - Na Terra Dos Ricos" e filmes de qualidade tão diferente como "Relações Imorais" (2005), "Alpha Dog" (2006), "Turistas" (2006), "Bobby Z" (2007), "Fix" (2008), "Ano Um" (2009) e "72 Horas" (2010).

Foi com "TRON: O Legado" (2010) que se tornou mais visível na indústria, entrando em filmes como "Cowboys e Aliens" (2011), "As Palavras" (2012), "Deadfall - A Sangue Frio" (2012), "Na Terceira Pessoa" (2013), "O Incrível Burt" (2013), "Rush - Duelo de Rivais" (2013), "Uma Semana a Três" (2014), "O Efeito Lazarus" (2015), "Os Coopers São o Máximo" (2015), "A Vigilante" (2018), "Isto é Vida!" (2018) e "O Caso de Richard Jewell" (2019).

Como revelou numa entrevista à também atriz e realizadora Maggie Gyllenhaal, esta "escola de cinema" e especificamente os maus filmes influenciaram mesmo o seu estilo como realizadora.

"Fiz tipo mais cinco mil filmes maus do que tu. [...] Estive em alguns mesmo maus e agora penso, 'Fiz esses para aprender todos os alertas que me ajudariam a definir-me como realizadora: como nunca irei falar com a equipa, como nunca irei falar com os atores, como nunca irei programar a rodagem de um filme'. Tudo isso vem dessas más experiências", revelou na conversa transcrita na revista Interview.

Olivia Wilde também destacou o impacto duradoiro de "O Efeito Lazarus" (2015), um 'thriller' do ator e realizador Mark Duplass.

“Lembro-me de fazer este pequeno filme de terror com o Mark Duplass há muitos anos, e ele percebia tão bem este cronograma de rodagem realmente terrível que tínhamos. O filme foi muito complicado por todas estas razões aparentemente evitáveis, portanto eu voltava à roulote e a querer falar mal. E o Mark disse, ‘Até realizares um filme, não consegues realmente perceber como é difícil é. Vai realizar, vai produzir e então vais perceber'. E ele tinha razão", reconheceu.

Com Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine, o segundo filme de Olivia Wilde como realizadora chama-se "Não Te Preocupes Querida", tem antestreia mundial esta segunda-feira no Festival de Veneza e chega aos cinemas portugueses a 22 de setembro.

TRAILER LEGENDADO.