Há um filme português na lista alargada da lendária sondagem que a revista especializada britânica Sight and Sound faz desde 1952 junto de especialistas a cada dez anos para eleger o "melhor filme de todos os tempos".

O primeiro eleito foi "Ladrão de Bicicletas", de Vittorio De Sica (1948), seguindo-se cinco décadas com "O Mundo a Seus Pés", de Orson Welles (1941), que acabou destronado em 2012 por "Vertigo - A Mulher que Viveu Duas Vezes", de Alfred Hitchcock (1958).

Em dezembro do ano passado, foi revelado que o primeiro entre os 100 melhores passava para "Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles", de Chantal Akerman, destronando "Vertigo - A Mulher que Viveu Duas Vezes", de Alfred Hitchcock (1958).

Agora, foi conhecida a lista alargada dos 250 filmes que resultou da votação dos Top 10 de 1639 especialistas, entre distribuidores, críticos, académicos e escritores, que valorizaram, segundo as regras da votação, os títulos em função da história cinematográfica, sentido estético, e impacto a nível pessoal.

A LISTA COMPLETA.

Em termos técnicos, a lista dos 250 junta 264 filmes, pois 21 estão empatados na 243.ª posição.

Um deles é o único português: "No Quarto da Vanda" (2000), que faz parte, juntamente com "Ossos" (1997) e "Juventude em Marcha" (2006), da trilogia das Fontaínhas entre a ficção e o documentário dedicada pelo cineasta Pedro Costa à vida no então bairro degradado nos arredores de Lisboa.